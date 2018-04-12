В Пестречинском районе построили очистные сооружения стоимостью более 10 миллионов рублей

В Пестречинском районе Татарстана предприятие по требованию природоохранной прокуратуры построило новые очистные сооружения стоимостью более 10 млн рублей.



АО «Девелоперская корпорация «Антей» сбрасывало неочищенные сточные воды из канализационной системы в котлованы, расположенные недалеко от строящегося предприятием жилого сектора «Светлый», передает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура привлекла руководителя предприятия к административной ответственности и обязала выплатить штрафы на общую сумму 20 тыс. рублей. Помимо этого, в адрес застройщика внесли представление об устранении нарушений закона.

Ранее Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело из-за сброса неочищенных сточных вод в озеро «Безымянное» на территории поселка Ореховка.