Президент Армении отправил правительство в отставку

Президент Армении Армен Саркисян принял в понедельник отставку правительства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Руководствуясь статьей 13 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — сказано в указе президента.

Напомним, что сегодня премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, который уже был премьером страны — с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года.