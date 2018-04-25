АСВ сообщило о несостоявшихся торгах по продаже имущества «Бузулукбанка» на 130 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО Инвестбанк «БЗЛ» («Бузулукбанк»), сообщило о несостоявшихся торгах по продаже имущества кредитной организации.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре информации о банкротствах, ведомство проведет повторные торги. На них начальная цена будет снижена на 10%.

Из публиковавшихся ранее объявлений следует, что с молотка планируется пустить 27 лотов. Общая стоимость имущества составила 130,8 млн рублей.

Наиболее дорогими стали центральный офис банка в Бузулуке (45,8 млн рублей), еще одно здание в том же городе (23,5 млн), а также два жилых дома (23,7 и 12,7 млн).