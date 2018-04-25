Чиновникам Татарстана разрешили не отвечать на непонятные жалобы и обращения граждан

Депутаты Госсовета РТ в ходе сегодняшнего заседания во втором и третьем чтении приняли поправки в закон об обращениях граждан.

Одна из них касается жалоб и обращений со стороны граждан. Если в письменном обращении невозможно определить суть предложения, заявления или жалобы, то ответ на обращение не дается. Уведомить гражданина об этом должны в течение недели со дня регистрации обращения.

Кроме того, во втором чтении депутаты приняли поправки в избирательный кодекс РТ. Документ предполагает уход от досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям. На выборах президента РФ в марте этого года жители РТ уже голосовали по месту нахождения. По России этим правом воспользовались около 5% избирателей, в Татарстане — 3,9%.



Ранее Госсовет РТ отклонил законопроект о запрете строить мусоросжигательный завод на территории населенных пунктов и в радиусе 10 км от их границ.