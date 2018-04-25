В Саратовской области в ближайшее время назначат нового министра образования

В Саратовской области в скором времени появится новый министр образования. Об этом заявила зампред регионального правительства Валентина Гречушкина во время депутатских слушаний.



Вопрос об отсутствии в течение почти года министра образования области поднял председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.

«На мой взгляд, у нас слишком затянулась пауза с назначением министра. Объявите конкурс. Это стабильности не вносит в систему образования», — заявил Ландо.

«Я вчера была на приеме в Минобрнауки. Мы все темы с замминистра образования России обсудили. В скором времени министр образования в Саратовской области будет назначен», — цитирует Гречушкину «Взгляд-инфо».

Напомним, что экс-министр Марина Епифанова официально покинула пост 2 июня 2017 года, а до этого длительное время находилась в отпуске. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

