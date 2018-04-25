Роспотребнадзор: за неделю количество заболевших гриппом в Оренбурге сократилось на 18%

Роспотребнадзор зарегистрировал за неделю (с 16 по 22 апреля) 7,6 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, из них 3,3 тысячи в Оренбурге. По областному центру наблюдается снижение на 18,0% и 10,1% соответственно.

При этом за неделю в Оренбуржье были полностью закрыты на карантин один детсад (Кувандык) и одна школа (Пономаревский район), сообщает пресс-служба ведомства.

Также частично закрыто 10 классов в школе Новосергиевского района и 4 группы в 4 детских садах в Кувандыке, Гае и Новоорском районе.

Напомним, что в марте Роспотребнадзор сообщил об эпидемии ОРВИ и гриппа в 24 регионах. Однако сами регионы не были названы.



