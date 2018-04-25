Мухаметшин: «Надо прорабатывать вопросы по раздельному сбору отходов»

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин прокомментировал законопроект о запрете строить мусоросжигательный завод на территории населенных пунктов и радиусе 10 км от их границ.

«Альтернативу искать надо. Мы не можем ни в космос отправить отходы, ни утопить в океане. И дальше накапливать мы не можем. Вообще, Россия, Татарстан в частности, замусорена до невозможности. Леса, поля, вокруг деревень, все высохшие речушки превратили в свалки», — сказал он.



По его словам, в республике нужно ввести раздельный сбор мусора.

«Раздельный сбор нужен, менталитет менять надо. Не будет работать этот завод, если мы не научим щепетильно каждого заниматься. Ну вот Прокофьев (автор законопроекта, — прим. ред.) он же ничего не предлагает. Хорошо, давайте не будем строить завод. А что взамен? Что будем делать? Наши дети что будут делать? Я согласен, на 5 км отнесешь, если что-то случится с фильтром, может и 5 км не спасут. Не шоколадная же фабрика. Поэтому, на сегодня нужно сконцентрироваться на том, чтобы выбрать лучшую печь, лучшую технологию», — добавил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что посещал два мусоросжигательных завода в Японии. оба являются убыточными. и работают на бюджетных дотациях, но под постоянным контролем.

«Поэтому, вокруг этого не политизировать. Ну ладно, построят в Саранске или Самаре. А мы будем с ведром и тазиком ходить. Сегодня надо бы уже прорабатывать вопросы по раздельному сбору отходов. Уже деньги, может, затратить на установку ящиков для раздельного сбора. Этим надо уже заниматься. Потому что у нас нет времени.

Или дайте другое предложение. Но останавливаться, какие-то препоны ставить нам нельзя, иначе мы задохнемся», — заключил председатель Госсовета РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что Государственный совет РТ отклонил законопроект о запрете строить МСЗ на территории населенных пунктов.