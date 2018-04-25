ФАС оштрафовала бывшего министра здравоохранения Удмуртии на 20 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась штрафа в отношении бывшего главы Минздрава Удмуртии Алексея Чуршина за сговор при заключении госконтрактов. Арбитраж решил взыскать с экс-чиновника 20 тыс. рублей.

Суд признал Чуршина виновным в заключении антиконкурентного соглашения между министерством, ГУП УР «Фармация» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии», передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в мае 2016 года Минздрав Удмуртии наделил «Фармацию» полномочиями проведения закупок для нужд министерства. При этом в тендерах зачастую принимали участие «Аптеки Удмуртии». Тем временем у двух ГУПов был один и тот же директор.

Таким образом, ФАС и арбитраж решили, что министерство и два предприятия заключили соглашение, нарушающее закон.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов в начале апреля утвердил на должности министра здравоохранения республики Игоря Титова, возглавляющего республиканский Минздрав с 2017 года.

