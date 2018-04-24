СМИ: СК РФ может завести уголовные дела по итогам проверки Госфильмофонда

Генеральная прокуратура России выявила в ходе проверки Госфильмофонда факты использования бюджетных денег не по назначению. В том числе случаи приемки и оплаты невыполненных работ. Материалы сейчас направлены в Следственный комитет РФ, где будет решен вопрос об уголовном преследовании виновных лиц, сообщает RNS.

Кроме того, прокуратура уже возбудила 15 дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности и других законов, в том числе о защите прав потребителей.

Ранее прокуратура Твери внесла представление главе «Союзмультфильма» Борису Машковцеву. Причиной послужили несогласованные с правительством РФ сделки с компанией Danone на сумму 500 млн рублей.