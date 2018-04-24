АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств МСК

Весна – время перемен и доступных кредитов. Если вы ждали снижения процентных ставок по кредиту с использованием средств материнского капитала, ваше время пришло. Теперь в АКИБАНКе вы можете оформить кредит без обеспечения по ставке 19%, а под поручительство физического лица по ставке 18%, а при оформлении под залог приобретаемого жилья ставка будет еще ниже – 17% годовых.

В АКИБАНКе клиент платит только проценты за пользование кредитом. Преимущества в пользу банка очевидны:

не требуются справки о доходах; оформление кредита без залога; возможность заключения сделки между родственниками; не учитываются расходы на иждивенцев; сотрудничество с Пенсионным фондом уже более 6 лет; в течение двух месяцев ваш кредит будет полностью погашен.

Если вы хотите получить кредит с использованием средств материнского капитала быстро и без лишних документов, приходите в АКИБАНК. Мы поможем вашей семье решить квартирный вопрос. Оставьте заявку и мы вам перезвоним.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в разделе сайта Кредит «Семейный».

Подробные условия

Минимальная сумма – от 50тыс. руб. Максимальная сумма – сумма материнского (семейного) капитала. Срок кредита – 14 месяцев. Страховое обеспечение кредита – без обеспечения. Тариф за оказание консультационных и информационных услуг при оформлении кредита, в т.ч. НДС, – 5000 рублей.