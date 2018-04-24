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Противники МСЗ наклеили на дорожном знаке в Осиново табличку «Припять»

12:59, 24.04.2018
Противники МСЗ наклеили на дорожном знаке в Осиново табличку «Припять»
Фото: realnoevremya.ru

Активисты, выступающие против строительства мусоросжигательного завода, наклеили табличку «Припять» на дорожном знаке в Осиново. Об этом «Реальному времени» сообщили местные жители.

Табличка с надписью «Припять» появилась вблизи остановки в ЖК «Радужный».

Напомним, в Татарстане намерены построить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Часть казанцев активно протестует против появления завода рядом с жилыми массивами. Мнением активистов одна из противниц МСЗ поделилась в колонке для «Реального времени».

В минувшие выходные в казанском парке «Крылья Советов» прошел согласованный митинг против строительства мусоросжигательного завода.

Общество Татарстан
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