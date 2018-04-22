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В Казани состоялся митинг против строительства мусоросжигательного завода

17:57, 22.04.2018 6
В Казани состоялся митинг против строительства мусоросжигательного завода
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском парке «Крылья Советов» прошел согласованный митинг против строительства под городом мусоросжигательного завода. Предварительно, на митинг собралось около 500 человек.

Во время мероприятия один из наиболее активных участников движения против МСЗ — Антон Голубков опроверг заявление официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой о поездке активистов на зарубежные мусоросжигательные заводы.

«Ни один активист не поедет в Европу осматривать зарубежные МСЗ. Заявление Лилии Галимовой о расколе в рядах активистов не соответствует действительности», — заявил он.

Предыдущий митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел 15 апреля в Осиново. В нем принял участие глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Что решили?
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  • Анонимно 22 апр
    В феврале 1917 года требовали хлеба, в октябре 1917 требовали мира, в апреле 2018 требуют "чистого воздуха".
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  • Анонимно 22 апр
    1.жоржик. надо требовать представить финансово-экономическое обоснование перевода земель из сельско-хозяйственных в промышленные – Альберт Салимов в курсе? Или ?
    2. почему насчёт инвестора говорит представитель Президента РТ и её прилюдно «поправляют»?
    3. а где мэр городу Казани и руководство жилищно-коммунальными вопросами??? Или бытовые отходы и собственно мусор не их вопрос?
    4. финансовоэкономическое обоснование, что сжигание мусора эффективнее, чем, что то другое? Тогда почему планируется ещё завод по переработке золы?
    5. интересно, РВ, может мне расписать здесь, естественно с Вашего позволения, что? И как? надо делать по утилизации отходов –бытовых, твёрдых? И так далее во ИСПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКОГО и ТАТАРСТАНСКИХ законодательств, .. э … по старой памяти?
    6. мягкие ребята на митинге, надо было бы вспомнить о 89 рэ. 33 коп …
    7. кто ни будь в СМИ может распишет ИСТРОРИЮ ТРЁПА и некоторых действий по данному вопросу утилизации отходов…с 1990 года по текущий момент - был фильм в прокате "Генералы песчаных карьеров" э чёрно-белый понимаю, что чуть-чуть не по теме, но всё же...
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  • Анонимно 22 апр
    Большое спасибо активистам которые поднимают проблему со строительством МСЗ. Большинство горожан против строительства, но в нашем обществе не принято бороться за свои права, не все могут из-за бытовых проблем посещать митинги, кто то просто не верит в положительный данных действий. Некоторым по законодательству нельзя посещать данные мероприятия. Также большое спасибо кто присутствовал на митинге. Надеюсь власть имущие услышат нас!
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  • Анонимно 09:34
    Смотрите полную запись митинга на Ютубе
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  • Анонимно 18:05
    Мы против строительства мусоросжигательного завода! Несмотря на холодную погоду и удалённое местоположение митинга люди приехали Осиново, Залесного, Салават Купере, Казани. Почему с нашим мнением не считаются???
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