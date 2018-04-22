В Казани состоялся митинг против строительства мусоросжигательного завода

В казанском парке «Крылья Советов» прошел согласованный митинг против строительства под городом мусоросжигательного завода. Предварительно, на митинг собралось около 500 человек.

Во время мероприятия один из наиболее активных участников движения против МСЗ — Антон Голубков опроверг заявление официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой о поездке активистов на зарубежные мусоросжигательные заводы.



«Ни один активист не поедет в Европу осматривать зарубежные МСЗ. Заявление Лилии Галимовой о расколе в рядах активистов не соответствует действительности», — заявил он.



Предыдущий митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел 15 апреля в Осиново. В нем принял участие глава Осиновского сельского поселения Альберт Салимов.