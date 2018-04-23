Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube

Сегодня российские пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно представленным на нем данным, проблема коснулась в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда и Ижевска. Также сложности с доступом к YouTube испытывали в Калуге, Екатеринбурге и Челябинске.

По словам пользователей, у них возникли проблемы не только с сайтом, но и с приложением YouTube на смартфоне.

Накануне многие российские пользователи жаловались на сбой в работе поисковой системы Google. В Роскомнадзоре позже объяснили, что несколько IP-адресов Google подверглись блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.