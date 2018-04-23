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Мировой объем утечек данных в 2017 году вырос в 4,2 раза

13:59, 23.04.2018
Мировой объем утечек данных в 2017 году вырос в 4,2 раза
Фото: realnoevremya.ru

Мировой объем утечек конфиденциальных данных в 2017 году вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей. Об этом сказано в отчете компании InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности.

В прошлом году доля утечек персональных данных составила 64,8% от их общего объема, платежной информации — 21,1%, коммерческой тайны — 8%, гостайны — 6,1%.

Чаще всего утечки данных происходили в медицинских организациях (17,4%), компаниях сферы высоких технологий (16,7%) и госсекторе (16,5%). Наибольший объем скомпрометированных данных пришелся на компании сфер высоких технологий (32%), торговли (27%) и госорганы (23%).

В высокотехнологичных компаниях и банках более половины утечек носили умышленный характер — 64,3% и 55,6% соответственно.

По словам экспертов, главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний. В большинстве случаев к утечкам приводили ошибки, которые совершали рядовые сотрудники.

Ранее InfoWatch сообщала, что в I полугодии 2017 года в мире произошла утечка 7,78 млрд записей с персональной и платежной информацией.

АналитикаТехнологииIT
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