Ветер сорвал крышу районной больницы в Башкирии

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу районной больницы. Ураган сорвал часть кровли учреждения в Давлеканово.

Площадь повреждений составила 15 кв. м, передает «Башинформ».

По данным МЧС, пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме.

Спасатели решили не чинить крышу, пока ветер не утихнет.

Напомним, что в результате сильного ветра в Башкирии наблюдается ряд повреждений. Например, в Уфе повалило дерево.

Накануне из-за сильного ветра в Москве пострадали более 20 человек. Как минимум двое погибли.