Ветер сорвал крышу районной больницы в Башкирии
В Башкирии сильный ветер сорвал крышу районной больницы. Ураган сорвал часть кровли учреждения в Давлеканово.
Площадь повреждений составила 15 кв. м, передает «Башинформ».
По данным МЧС, пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме.
Спасатели решили не чинить крышу, пока ветер не утихнет.
Напомним, что в результате сильного ветра в Башкирии наблюдается ряд повреждений. Например, в Уфе повалило дерево.
Накануне из-за сильного ветра в Москве пострадали более 20 человек. Как минимум двое погибли.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым