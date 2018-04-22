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Ветер сорвал крышу районной больницы в Башкирии

21:07, 22.04.2018
Ветер сорвал крышу районной больницы в Башкирии
Фото: 02.mchs.gov.ru

В Башкирии сильный ветер сорвал крышу районной больницы. Ураган сорвал часть кровли учреждения в Давлеканово.

Площадь повреждений составила 15 кв. м, передает «Башинформ».

По данным МЧС, пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме.

Спасатели решили не чинить крышу, пока ветер не утихнет.

Напомним, что в результате сильного ветра в Башкирии наблюдается ряд повреждений. Например, в Уфе повалило дерево.

Накануне из-за сильного ветра в Москве пострадали более 20 человек. Как минимум двое погибли.

Происшествия Башкортостан
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