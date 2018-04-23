На торги выставят туфли Майкла Джексона для «лунной походки»

Туфли американского певца Майкла Джексона, в которых король поп-музыки впервые прошел «лунной походкой», продадут с аукциона в Калифорнии 26 мая.

Как сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions, стартовая цена составляет $5 тыс.

Подлинность лоферов письменно подтвердил хореограф и танцор Лестер Вилсон, которому Джексон вручил эту пару после репетиции в качестве подарка. Ботинки впервые выставляются на торги.

Ранее Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых умерших знаменитостей по версии Forbes. Наследие короля поп-музыки принесло его потомкам доход в размере 75 млн долларов.