На торги выставят туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
Туфли американского певца Майкла Джексона, в которых король поп-музыки впервые прошел «лунной походкой», продадут с аукциона в Калифорнии 26 мая.
Как сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions, стартовая цена составляет $5 тыс.
Подлинность лоферов письменно подтвердил хореограф и танцор Лестер Вилсон, которому Джексон вручил эту пару после репетиции в качестве подарка. Ботинки впервые выставляются на торги.
Ранее Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых умерших знаменитостей по версии Forbes. Наследие короля поп-музыки принесло его потомкам доход в размере 75 млн долларов.ОбществоКультура
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