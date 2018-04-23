Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +6

В понедельник, 23 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 17 м/с. На дорогах местами образование гололедицы.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +1°С до +6°С.

В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха также составит от +1°С до +3°С.