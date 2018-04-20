МЧС по РТ: с последствиями паводка в Татарстане сегодня будут бороться 11 оперативных групп

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане продолжается работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций в связи с паводком. На сегодня запланирована работа 11 оперативных групп в составе 33 человек и 11 единиц техники.

Отмечается, что на контроле остаются села Нижний Тимерлик и Качелино. Кроме того, будет продолжаться работа в районе двух низководных мостов на реке Свияга в Буинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, вчера ведомство обнаружило размытие плотины в селе Нижний Тимерлик. Под угрозой затопления оказалось село, которое находится ниже по течению — Кугарчино. В министерстве попросили его жителей подготовиться к возможному подтоплению.