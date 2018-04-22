Пермские блогеры сняли пародию на блокировку Telegram

Пермские блогеры сняли пародийный клип про блокировку Роскомнадзором мессенджера Telagram. Соответствующее видео размещено на YouTube.

Клип под названием «РОСКОМНАДЗОР vs. ТЕЛЕГРАМ» создала команда, которая раньше снимала сериал «Я хакер». Главным героем клипа является Роскомнадзор. Музыкальной основой композиции послужила песня «Медуза» исполнителя Matrang.

«Не могу я прочитать. Все зашито под ключом. Мне так хочется узнать, что ты пишешь маме днем», — поется в песне. Затем Роскомнадзор заявляет, что ему нужен Павел Дуров.

«Непонятно, для чего заблокировал я все, а мне нужен только ты — Паша Дуров, дай ключи».



Пародийный клип появился на YouTube 20 апреля. Сейчас видео набрало уже более 28 тысяч просмотров.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.

