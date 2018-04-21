Посольство РФ попросило Британию объяснить передачу данных по «делу Скрипаля»

Посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с вопросом о том, передают ли британские власти информацию по «делу Скрипаля» частным лицам. Об этом сказано на сайте посольства.

Этот вопрос возник у дипмиссии в связи с тем, что еще один разработчик «Новичка» — Владимир Углев — поделился своей версией производства и действия химоружия.

«Это весьма необычное заявление. Фактически оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель», — говорится на сайте посольства.

В пресс-службе посольства сообщили, что потребовали от Великобритании подтверждения или опровержения факта передачи частным лицам информации о расследовании «дела Скрипалей», а также попросили предоставить доступ к этим документам.

Ранее британские СМИ сообщили, что власти страны идентифицировали ключевых подозреваемых по делу Скрипалей. Ими является некая группа, контролируемая российским правительством.