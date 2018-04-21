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В Ижевске предложили открыть православную гимназию

10:49, 21.04.2018
В Ижевске предложили открыть православную гимназию
Фото: udmeparhia.ru

В Ижевской епархии предложили открыть первую в столице Удмуртии православную гимназию. Представители РПЦ обсудили этот вопрос с руководством города и республики.

На встрече с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином присутствовали и.о. вице-премьера УР Анатсасия Муталенко и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, передает пресс-служба Ижевской епархии.

Представители церкви подчеркивают, что православные гимназии существуют во многих городах России и показывают востребованность.

Сейчас в Ижевске такое обучение ведут только в двух классах с углубленным изучением основ православной культуры в школе №97, ведется набор в еще один первый класс.

ОбществоОбразование Удмуртия
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