В Ижевске предложили открыть православную гимназию

В Ижевской епархии предложили открыть первую в столице Удмуртии православную гимназию. Представители РПЦ обсудили этот вопрос с руководством города и республики.

На встрече с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином присутствовали и.о. вице-премьера УР Анатсасия Муталенко и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, передает пресс-служба Ижевской епархии.

Представители церкви подчеркивают, что православные гимназии существуют во многих городах России и показывают востребованность.

Сейчас в Ижевске такое обучение ведут только в двух классах с углубленным изучением основ православной культуры в школе №97, ведется набор в еще один первый класс.