В Ижевске предложили открыть православную гимназию
В Ижевской епархии предложили открыть первую в столице Удмуртии православную гимназию. Представители РПЦ обсудили этот вопрос с руководством города и республики.
На встрече с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином присутствовали и.о. вице-премьера УР Анатсасия Муталенко и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, передает пресс-служба Ижевской епархии.
Представители церкви подчеркивают, что православные гимназии существуют во многих городах России и показывают востребованность.
Сейчас в Ижевске такое обучение ведут только в двух классах с углубленным изучением основ православной культуры в школе №97, ведется набор в еще один первый класс.ОбществоОбразование Удмуртия
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