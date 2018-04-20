В Саратовской области создан Фонд развития промышленности

В Саратовской области 20 апреля зарегистрирован региональный Фонд развития промышленности. Об этом сообщает региональное Министерство экономического развития.



Фонд создан по инициативе губернатора Валерия Радаева при поддержке областных депутатов. Цель организации —предоставление бюджетных займов промышленным предприятиям на внедрение импортозамещающих, экспортно ориентированных инновационных проектов.



«Создание регионального Фонда развития промышленности позволит нам оказывать бюджетную поддержку небольшим по сумме проектам предприятий, поскольку федеральный Фонд поддерживает проекты стоимостью от 100 млн рублей», — рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова.

По ее словам, заинтересованность в поддержке уже выразили 13 предприятий, большинство из которых относятся к машиностроительной отрасли.

В феврале на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» подписан документ о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Он объединит Татарстан, Московскую и Саратовскую области.