Алексей Ваулин стал новым тренером пензенского «Дизеля»
Алексей Ваулин назначен главным тренером пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте команды.
К своим обязанностям Ваулин, который сменит Андрея Сидоренко, приступит в ближайшее время. В его штаб вошел действующий тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров.
В нынешнем сезоне под руководством Ваулина пензенская молодежная команда «Дизелист» впервые в истории завоевала главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) — Кубок Регионов.
По итогам регулярного чемпионата ВХЛ-2017/18 «Дизель» набрал 66 очков (19-е место) и не прошел в плей-офф.СпортХоккей
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