Алексей Ваулин стал новым тренером пензенского «Дизеля»

Алексей Ваулин назначен главным тренером пензенского «Дизеля», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте команды.

К своим обязанностям Ваулин, который сменит Андрея Сидоренко, приступит в ближайшее время. В его штаб вошел действующий тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров.

В нынешнем сезоне под руководством Ваулина пензенская молодежная команда «Дизелист» впервые в истории завоевала главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) — Кубок Регионов.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ-2017/18 «Дизель» набрал 66 очков (19-е место) и не прошел в плей-офф.