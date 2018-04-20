Чебоксары получили в собственность противотанковую пушку

В собственность Чебоксар передана противотанковая пушка Т-12. Соответствующее распоряжение 19 апреля подписал глава кабинета министров Чувашии Иван Моторин.



Согласно документу, 100 мм противотанковая пушка Т-12 с заводским номером 9513 после демилитаризации из федеральной собственности была передана в собственность республики. Затем республика передала пушку в собственность города Чебоксары.

Противотанковая пушка Т-12 — первая в мире особо мощная гладкоствольная противотанковая пушка. Была создана в КБ Юргинского машиностроительного завода №75 под руководством В. Я. Афанасьева и Л. В. Корнеева. Сегодня в России эти пушки сняты с производства, но их выпуск продолжает китайская компания «Норинко».