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Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

15:39, 20.04.2018 1
Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Фото: kremlin.ru

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. Впервые за последние пять лет в него не попал президент России Владимир Путин.

В категорию «лидеры» вошли президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и другие. Также там есть разделы «Кумиры», «Артисты», «Новаторы» и «Титаны», сообщает «Дождь».

Путин входил в список самых влиятельных лидеров четыре года подряд — с 2014-го по 2017 год. Time включал его в этот рейтинг также в 2002-м и 2008 году.

В конце марта этот же журнал разместил на обложке нового номера Путина с короной на голове и подписью «Восходящий царь».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Ай-яй-яй, как опрометчиво!
    Все люди обидчивы. Но некоторые крайне обидчивы!
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