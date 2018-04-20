Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. Впервые за последние пять лет в него не попал президент России Владимир Путин.

В категорию «лидеры» вошли президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и другие. Также там есть разделы «Кумиры», «Артисты», «Новаторы» и «Титаны», сообщает «Дождь».

Путин входил в список самых влиятельных лидеров четыре года подряд — с 2014-го по 2017 год. Time включал его в этот рейтинг также в 2002-м и 2008 году.



В конце марта этот же журнал разместил на обложке нового номера Путина с короной на голове и подписью «Восходящий царь».