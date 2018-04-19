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МЧС по РТ попросило жителей села в Татарстане подготовиться к возможному подтоплению

17:54, 19.04.2018
МЧС по РТ попросило жителей села в Татарстане подготовиться к возможному подтоплению
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

ГУ МЧС РФ по РТ обнаружило размытие дороги в селе Нижний Тимерлик Рыбно-Слободского района. Отмечается, что существует угроза нарушения целостности тела плотины в месте залегания водопропускной трубы.

Кроме того, затопленным может оказаться село, которое находится ниже по течению, — Кугарчино. В министерстве попросили его жителей подготовиться к возможному подтоплению, а именно:

  • Приготовить необходимые документы и вещи;
  • Поднять с погребов картошку и банки с соленьями;
  • Перевести домашний скот в безопасное место.

Отмечается, что в зоне риска сейчас находятся 477 жилых домов с населением 1312 человек.

Напомним, режим «повышенной готовности» из-за паводков ввели в девяти районах Татарстана.

Происшествия
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