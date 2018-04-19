Суд арестовал бывшего главного архитектора Краснодара

Суд арестовал бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка. Он подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013—2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

Как сообщается на сайте Следкома, в настоящее время идет поиск других должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также проходит расследованием дополнительных эпизодов противоправной деятельности Мазурка.

Накануне силовики задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита и нескольких крупных кубанских застройщиков. По данным СМИ, все они задержаны в рамках одного дела, но какого именно, не уточняется.