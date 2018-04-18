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СМИ: силовики задержали главного архитектора Краснодара

16:12, 18.04.2018
СМИ: силовики задержали главного архитектора Краснодара
Фото: pixabay.com

Силовики задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и несколько крупных кубанских застройщиков. Также сегодня был задержан первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в краевой администрации.

По данным канала, все задержания прошли в рамках одного дела. Однако какого именно, не уточняется. Для всех задержанных мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антикоррупционная кампания в Дагестане — планомерная работа и она не ограничится одним регионом.

Происшествия
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