СМИ: силовики задержали главного архитектора Краснодара

Силовики задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка и несколько крупных кубанских застройщиков. Также сегодня был задержан первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в краевой администрации.

По данным канала, все задержания прошли в рамках одного дела. Однако какого именно, не уточняется. Для всех задержанных мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антикоррупционная кампания в Дагестане — планомерная работа и она не ограничится одним регионом.