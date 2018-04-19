Режим «повышенной готовности» из-за паводков ввели в девяти районах Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РТ

В Татарстане остаются подтопленными девять районов. Так, в Зеленодольском, Лаишевском, Арском, Кайбицком, Буинском, Апастовском, Новошешминском, Зеленодольском и Нурлатском районах введен режим «повышенной готовности».

По оперативной информации на сегодня, на территории республики в зоне подтопления находятся 14 приусадебных участков в двух населенных пунктах. В пяти муниципальных районах подтоплено пять низководных мостов и один участок грунтовой автомобильной дороги, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, во вторник, 17 апреля, в республике были частично подтоплены шесть районов Татарстана, но в региональном МЧС заявили, что опасаться нечего и основной пик уже пройден.