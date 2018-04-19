Учителем года в Нижегородской области стал 26-летний преподаватель физкультуры Сергей Лебедев

Преподаватель физической культуры Сергей Лебедев из школы №156 имени Рябцева в Нижнем Новгороде победил в региональном этапе конкурса «Учитель года». 26-летний педагог стал самым молодым участником конкурса.

Второе место заняла учитель начальных классов из школы №6 имени Минина в Балахне Светлана Конова. Третьей стала учитель начальных классов из Кстово Юлия Фадеева, передает РИА «Время Н».

Всего за звание лучшего боролись пять финалистов, которые представляли Нижний Новгород, Кстово, Балахну, Богородск и Бор. Они продемонстрировали визитку и мастер-класс по своему предмету.

Теперь Сергей Лебедев представит Нижегородскую область во всероссийском этапе конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре-октябре.

В прошлом году победителем Всероссийского конкурса «Учитель года» стал Илья Демаков из Санкт-Петербурга.