Учителем года в Нижегородской области стал 26-летний преподаватель физкультуры Сергей Лебедев
Преподаватель физической культуры Сергей Лебедев из школы №156 имени Рябцева в Нижнем Новгороде победил в региональном этапе конкурса «Учитель года». 26-летний педагог стал самым молодым участником конкурса.
Второе место заняла учитель начальных классов из школы №6 имени Минина в Балахне Светлана Конова. Третьей стала учитель начальных классов из Кстово Юлия Фадеева, передает РИА «Время Н».
Всего за звание лучшего боролись пять финалистов, которые представляли Нижний Новгород, Кстово, Балахну, Богородск и Бор. Они продемонстрировали визитку и мастер-класс по своему предмету.
Теперь Сергей Лебедев представит Нижегородскую область во всероссийском этапе конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре-октябре.
В прошлом году победителем Всероссийского конкурса «Учитель года» стал Илья Демаков из Санкт-Петербурга.ОбществоОбразование
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