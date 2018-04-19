В Ульяновске сотрудница сотовой компании незаконно передала знакомому данные переговоров клиента

В Ульяновске сотрудница АО «МегаФон Ритейл» незаконно передала своему знакомому данные переговоров его родственницы. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 29 января 2018 года 24-летняя сотрудница офиса компании в Заволжском районе города Ульяновска незаконно передала знакомому по его просьбе детализацию телефонных соединений его родственницы. Чтобы клиентка не узнала о запросе детализации, сотрудница компании отключила у нее СМС-оповещение.



В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину и возместила потерпевшей причиненный вред. Уголовное дело в отношении девушки прекратили и начислили ей судебный штраф.

