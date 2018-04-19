Алия Мустафина выиграла первый турнир после рождения дочки

На проходящем в Казани чемпионате России по спортивной гимнастике Алия Мустафина в составе команды «Москва-1» завоевала золотые медали в женском командном турнире.

«Москву-1» также представляли Виктория Трыкина, Дарья Спиридонова, Ульяна Перебиносова, Варвара Зубова и Ангелина Симкова. Второе место завоевала команда Центрального федерального округа, а третьими стали спортсменки из команды «Москва-2», которые отстали от победительниц почти на 20 баллов.

Для 23-летней Мустафиной эти соревнования стали первыми после рождения дочки Алисы. Алия является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016), также в ее активе два серебра и три бронзы Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Летом 2016 года гимнастка взяла паузу в карьере и возобновила тренировки лишь в сентябре 2017-го.