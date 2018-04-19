КАМАЗ закупит роботов и модернизирует производство

ПАО «КАМАЗ» обновляет оборудование на прессово-рамном заводе. Здесь будут изготавливаться детали для кабины большегруза поколения К5.

Отмечается, что компания начинает монтаж пресса Erfurt усилием 800 тонн. В мае будет установлено сварочное оборудование, а в сентябре ожидается прибытие четырех роботов, которые будут изготавливать поперечины панели приборов, сообщает chelny.biz.

Первые 200 комплектов деталей, изготовленных на ПРЗ, планируют отправить уже осенью этого года. Серийные поставки начнутся с 2019 года.

Ранее стало известно, что КАМАЗ может представить вторую модель арктического вездехода в конце 2018 года.