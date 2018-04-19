Счетная палата Саратова выявила нарушения на 562 млн рублей

Контрольно-счетная палата Саратова выявила нарушения на 562 млн рублей. Об этом сообщила глава ведомства Марина Ульянова во время доклада по подведению итогов деятельности за 2017 год.

«Общая сумма нарушений в 2017 году — 562 млн рублей. Значительную долю составляет неэффективное расходование средств — 165 млн рублей. Это те расходы, которые бюджет мог бы не осуществлять или они не исполнены в полной мере», — цитирует Ульянову «Четвертая власть».

По ее словам, вернуть эти средства в бюджет невозможно. Среди них более 150 млн рублей было потрачено для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ранее контрольно-счетная палата Казани выявила нарушения финансового законодательства на 736,7 млн рублей.