Госавтоинспекция Казани завтра будет искать латентных нарушителей ПДД

ГИБДД Казани предупредила, что завтра с 14.00 по 17.00 проведет профилактический рейд по выявлению латентных нарушителей ПДД.

Особое внимание окажут тем, кто уже нарушал ПДД, в том числе правила перевозки детей и другие. Кроме того, адресная работа будет проводиться с водителями, которые не соблюдали правила перевозки детей, управляли автомобилем без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Казани, на улице Сахалинской, инспекторы ДПС задержали рецидивиста на BMW с поддельными правами и оружием.