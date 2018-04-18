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Госавтоинспекция Казани завтра будет искать латентных нарушителей ПДД

17:58, 18.04.2018 1
Госавтоинспекция Казани завтра будет искать латентных нарушителей ПДД
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГИБДД Казани предупредила, что завтра с 14.00 по 17.00 проведет профилактический рейд по выявлению латентных нарушителей ПДД.

Особое внимание окажут тем, кто уже нарушал ПДД, в том числе правила перевозки детей и другие. Кроме того, адресная работа будет проводиться с водителями, которые не соблюдали правила перевозки детей, управляли автомобилем без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Казани, на улице Сахалинской, инспекторы ДПС задержали рецидивиста на BMW с поддельными правами и оружием.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Нетолерантность какая-то получается!
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