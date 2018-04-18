Самым богатым членом правительства Кировской области стал первый вице-премьер Александр Чурин

Правительство Кировской области отчиталось о доходах за 2017 год. Самым богатым вице-премьером стал первый зампредправительства региона Александр Чурин, заработавший 22,6 млн рублей.

Согласно опубликованной на сайте правительства декларации, жена чиновника за год получила лишь 12,6 тысячи рублей.

Чурин задекларировал пять земельных участков площадью 38,7 тысячи кв. м (один из участков зампреду областного правительства принадлежит только на 30%). Он также владеет предприятиями площадью 76,6 тысячи кв. м.

Кроме того, вице-премьер задекларировал дом площадью 150 кв. м и две квартиры на 165,4 и 60,3 кв. м. В отчете фигурируют также нежилые помещения на 28 тысяч кв. м и 20,1 кв. м и доля в нежилом помещении на 2,9 тысячи кв. м.

Супруга чиновника владеет участком площадью 2,8 тысячи кв. м, жилым домом на 56,8 кв. м и нежилым помещением на 88,2 кв. м.

Напомним, что доходы губернатора области в 2017 году составили только 2,1 млн рублей.

Стоит отметить, что Александр Чурин был назначен первым вице-премьером области только осенью 2017 года. Большую часть года он занимался бизнесом.