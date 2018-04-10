Глава МЧС по Самарской области предложил закрыть 20 торговых центров

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил закрыть 20 торговых центров области. Об этом он рассказал во время заседания комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

По словам Бойко, из-за грубых нарушений, выявленных в ходе проверки, необходимо закрыть четыре торговых центра в Самаре, 11 в Тольятти, один в Новокуйбышевске и еще по одному в Сызрани, Большеглушицком районе, Новокуйбышевске и Отрадном, передает 63.ru.



На сегодня сотрудники МЧС проверили 144 из 180 торговых центров Самарской области. Среди наиболее распространенных нарушений: неисправности в автоматической пожарной сигнализации, в системе управления эвакуацией людей, в автоматических установках пожаротушения, а также проблемы с неукомплектованностью первичными средствами пожаротушения.

Напомним, проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

