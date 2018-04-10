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Глава МЧС по Самарской области предложил закрыть 20 торговых центров

15:58, 10.04.2018
Глава МЧС по Самарской области предложил закрыть 20 торговых центров
Фото: 63.mchs.gov.ru

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предложил закрыть 20 торговых центров области. Об этом он рассказал во время заседания комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

По словам Бойко, из-за грубых нарушений, выявленных в ходе проверки, необходимо закрыть четыре торговых центра в Самаре, 11 в Тольятти, один в Новокуйбышевске и еще по одному в Сызрани, Большеглушицком районе, Новокуйбышевске и Отрадном, передает 63.ru.

На сегодня сотрудники МЧС проверили 144 из 180 торговых центров Самарской области. Среди наиболее распространенных нарушений: неисправности в автоматической пожарной сигнализации, в системе управления эвакуацией людей, в автоматических установках пожаротушения, а также проблемы с неукомплектованностью первичными средствами пожаротушения.

Напомним, проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне», в котором погибли 64 человека.

Происшествия
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