Дорожники Ижевска начали тестировать новую смесь для ямочного ремонта

Дорожники Ижевска начали эксперимент, при котором ямочный ремонт городских дорог проводится битумно-полимерной мастикой. Начальник МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) Алексей Красноперов объяснил, что смесь долговечнее и дешевле асфальта.

«Это альтернатива литому асфальту, которая более проста в использовании, меньше времени занимают подготовительные работы и сам процесс асфальтирования. Кроме того, стоимость этого материала в два раза дешевле, чем цена традиционного литого асфальта, и он более долговечен, чем, к примеру, обычная подсыпка ям инертным материалом», — приводит пресс-служба администрации Ижевска слова главы ДРЭУ.

Сегодня смесь использовали для латания ям на улице Фронтовой. В ближайшие дни она будет опробована на других магистралях города.

Ранее власти Ижевска хвастались, что сэкономили 19 млн рублей на торгах по ремонту дорог в городе. При этом планировалось потратить на эти цели почти 1 млрд рублей.