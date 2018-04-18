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Начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

13:38, 18.04.2018
Начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу начался на официальном сайте FIFA в 12.00 по мск. В 14.00 (время местное для каждого города) во всех городах-организаторах турнира также открываются Главные билетные центры организации.

Этап продлится до конца турнира. Билеты на любые матчи можно будет купить в режиме реального времени в порядке обычной очереди. Кроме того, на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ, говорится на сайте FIFA.

С начала продаж в сентябре 2017 года было распределено между болельщикам со всего мира уже около 1,7 млн билетов.

СпортФутбол
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