Начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

Последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу начался на официальном сайте FIFA в 12.00 по мск. В 14.00 (время местное для каждого города) во всех городах-организаторах турнира также открываются Главные билетные центры организации.

Этап продлится до конца турнира. Билеты на любые матчи можно будет купить в режиме реального времени в порядке обычной очереди. Кроме того, на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ, говорится на сайте FIFA.

С начала продаж в сентябре 2017 года было распределено между болельщикам со всего мира уже около 1,7 млн билетов.