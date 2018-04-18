В 2018 году НДФЛ пополнил бюджет Татарстана почти на 17 миллиардов рублей

За I квартал 2018 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) пополнил консолидированный бюджет Татарстана на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — на 16,8 млрд рублей.

Налог на прибыль поступил в бюджет республики в сумме 24,2 млрд рублей. По земельному налогу поступления составили 2 млрд рублей. Всего в 2018 году налоговые и неналоговые доходы составили 57,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, штрафы, санкции, возмещение ущерба пополнили бюджет Казани в 2017 году на 295,5 млн рублей. Из них всего 226 тыс. рублей — штрафы за нарушения ПДД.