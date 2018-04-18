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Главгосэкспертиза одобрила проект участка ВСМ до Нижнего Новгорода

11:45, 18.04.2018 1
Главгосэкспертиза одобрила проект участка ВСМ до Нижнего Новгорода
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства участка ВСМ Москва — Казань от Владимира до Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Положительное заключение выдано на пятый и шестой этапы проекта. Первый из них предусматривает отвод земель в постоянное и временное пользование. В ходе реализации шестого этапа строительства на отведенных землях возводится отрезок железной дороги протяженностью 219,82 км (147,6 км в пределах Владимирской области и 72,2 км в пределах Нижегородской) с объектами инфраструктуры ВСМ.

Общая стоимость строительства участка от Владимира до Нижнего Новгорода в ценах III квартала 2017 года составляет 359 млрд рублей.

Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов предложил начать работы по прокладке ВСМ с участка от Казани до Нижнего Новгорода. Стоимость работ оценивается в 604 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Тахир Давлетшин
    Трасса ВСМ правильно выбрана от окраин Москвы до Чебоксар.
    От Чебоксар до Казани маршрут необходимо переделать -
    нельзя строить ВСМ через Марийские леса, и в Казань заехать не следует.
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