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Минмолодежи РТ прокомментировало критику от депутатов Госсовета

19:02, 17.04.2018
Минмолодежи РТ прокомментировало критику от депутатов Госсовета
Фото: Андрей Данилов / gossov.tatarstan.ru

В Министерстве молодежи РТ прокомментировали ситуацию с экономическими нарушениями в районах республики и дальнейшими действиями ведомства.

«В ходе проверок рабочей группы правительственной комиссии по профилактике правонарушений с участием Министерства по делам молодежи и спорту РТ выявлена ситуация, при которой некоторые ответственные секретари и специалисты комиссий по делам несовершеннолетних не имели статуса муниципальных служащих.

В итоговых актах проверки Министерство по делам молодежи и спорту РТ связало эту проблему с высокой текучестью кадров секретарей и специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Более того, на заседании Комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку представители министерства соответствующую информацию озвучили и сами обратились к депутатам с просьбой оказать содействие в решении сложившейся ситуации.

Таким образом, данная проблема была выявлена и обозначена ведомством, информация о ней была доведена, однако проверка целевого использования средств в соответствии с п.2. ст. 9 № 143-ЗРТ к компетенции Министерства по делам молодежи и спорту РТ не относится», — говорится в официальном комментарии, предоставленном «Реальному времени».

Напомним, что сегодня на заседании комитета ГС РТ по законности и правопорядку после выступления представителя Минмолодежи депутат Шакир Ягудин заявил: «Вы сводите свой контроль только к констатации факта и разведению руками. Это же не дело!»

Подробнее о заседании — в репортаже «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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