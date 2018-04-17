Мэр Уфы потребовал эвакуировать посетителей торговых центров каждый день

Мэр Уфы Ирек Ялалов потребовал проводить эвакуации в торговых центрах каждый день. Он убежден, что руководство многих ТЦ закрыло эвакуационные выходы после прошедших проверок.

«Будем бить по кошельку, пока не задумаются, что нужно отвечать за жизнь и здоровье посетителей. А если ситуация не изменится, будем их закрывать», — приводит слова Ялалова «Медиакорсеть».

Также градоначальник поручил проверить те торговые центры, которые были перестроены из промышленных зданий. Таких комплексов в Уфе восемь. Ялалов считает, что владельцы помещений могли под разными предлогами уклониться от масштабного анализа безопасности при перепрофилировании объектов.

«Хозяева прикрывались капитальным ремонтом, поменяли профиль деятельности. Передали помещения в аренду предпринимателям и по договорам передали всю полноту ответственности за безопасность на этих несчастных предпринимателей», — сказал мэр.

Ранее Ялалов уже угрожал закрыть те центры, которые не пройдут проверку безопасности. Тогда же глава администрации Уфы выразил опасения по поводу ТЦ, организованных в бывших промышленных зданиях.