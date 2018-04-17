В Саратовской области в 2018 году создадут 840 новых мест в детсадах

Правительство Саратовской области планирует создать в текущем году 840 мест в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правительства Саратовской области.

При этом в течение 2018—2019 годов по государственной программе «Развитие образования» в Саратовскую область должно поступить из федерального бюджета более 1 млрд рублей. На них планируется построить 15 детских садов и пристроек на 1675 мест. Четыре объекта будут построены уже в этом году.

Кроме того, по программе «Жилище» в этом году планируется построить два детских сада в жилом комплексе «Ласточкино» в Ленинском районе Саратова и на улице Степной в Энгельсе.

В декабре прошлого года стало известно, что правительство выделит регионам на строительство яслей 49 миллиардов рублей.

