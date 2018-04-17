Глава Советского района Кировской области попросил об отставке после допроса в СКР

Фото: советский43.рф

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Кировской области Сергей Мамаев рассказал, что глава Советского района области Сергей Кошкин подал в отставку.

«По всей видимости, 20 апреля пройдет заседание районной думы, на котором депутаты удовлетворят заявление Сергея Кошкина», — написал Мамаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также предрек отставку глав Котельничского и Яранского районов области. При этом коммунист считает, что отставка глав районов ничего не решает. Он подчеркнул, что вся ответственность лежит на региональных властях.

Напомним, что в начале апреля депутат сообщил, что Кошкина допрашивает Следственный комитет. По словам Мамаева, глава района стал фигурантом дела о «незаконном строительстве полигона ТБО».