Роспотребнадзор предупредил татарстанских бизнесменов об участившихся случаях мошенничества

Управление Роспотребнадзора по РТ предупредило бизнесменов об участившихся случаях мошенничества.

Так, в Зеленодольске неизвестные, представляясь сотрудниками ведомства, обращались к предпринимателям с требованием перечислить 2 тысячи рублей за приобретение комплекта нормативно-правовых актов в связи с грядущей плановой проверкой. Звонки совершены женщиной, представляющейся Носовой Ириной Александровной, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее сотрудники МВД рассказали «Реальному времени» о самых распространенных способах мошенничества с использованием сотовой связи и интернета. Отмечается, что большинство мошенников используют в своих махинациях любые ухищрения для получения данных банковских карт жертв.