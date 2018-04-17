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Роспотребнадзор предупредил татарстанских бизнесменов об участившихся случаях мошенничества

15:15, 17.04.2018
Роспотребнадзор предупредил татарстанских бизнесменов об участившихся случаях мошенничества
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по РТ предупредило бизнесменов об участившихся случаях мошенничества.

Так, в Зеленодольске неизвестные, представляясь сотрудниками ведомства, обращались к предпринимателям с требованием перечислить 2 тысячи рублей за приобретение комплекта нормативно-правовых актов в связи с грядущей плановой проверкой. Звонки совершены женщиной, представляющейся Носовой Ириной Александровной, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее сотрудники МВД рассказали «Реальному времени» о самых распространенных способах мошенничества с использованием сотовой связи и интернета. Отмечается, что большинство мошенников используют в своих махинациях любые ухищрения для получения данных банковских карт жертв.

Происшествия Татарстан
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