Казгордума приняла изменения в бюджет города на 2018 год

Казгордума сегодня в рамках 25-й сессии приняла изменения в бюджет города на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Расходная часть казанского бюджета увеличится за счет остатков средств на начало 2018 года. Дополнительные деньги направят на содержание и ремонт муниципальных учреждений (около 240 млн рублей), проведение общегородских мероприятий (46,3 млн рублей), погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 1 января 2018 года (22,1 млн рублей).

Также вырастут расходы на городское благоустройство (12,4 млн рублей), охрану природы (11,7 млн рублей), мероприятия в сфере ЖКХ ( более 5 млн рублей) и другие цели.

Напомним, что депутаты Казгордумы приняли бюджет города на 2018 год в декабре прошлого года. Согласно документу, доходы и расходы бюджета столицы РТ составят 21,6 млрд рублей.