В Оренбуржье отметили спад уровня воды в реках

Специалисты наблюдают снижение уровня воды в большинстве рек области. За сутки вода опустилась на Урале и Сакмаре.

Уровень Урала у Оренбурга составил 443 см, что на 7 см ниже, чем сутки назад, пишет агентство ria56.ru. Падение уровня водной артерии наблюдается и в Илеке. При этом в районе Орска Урал поднялся на 35 см.

Сакмара в Каргале упала на 14 см. Однако в Кувандыке река поднялась на 8 см.

На реке Самара падение уровня воды регистрируют во всех пунктах наблюдения.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, опустился уровень рек Чаган, Большой Уран и Джуса. Речь идет о районах, где были затоплены мосты.