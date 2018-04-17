Мэрия Уфы опровергла сообщения о закрытии школы №35 из-за санитарных требований
Администрация Уфы опровергла сообщения о закрытии МАОУ «Центр образования №35» (школа №35) из-за нарушения санитарных требований.
По данным мэрии, приостановлена деятельность двух кабинетов. Один из кабинетов начальных классов закрыли из-за недостаточной освещенности. В кабинете информатики был превышен «уровень звукового давления».
«Повторную проверку кабинетов №215 и 222 произведут после 23 апреля 2018 года, после чего учебный процесс в них будет возобновлен», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о приостановке деятельности всей школы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Справка
Школа «Центр образования № 35» является одной из старейших в Уфе. Она была основана как городское училище №3 в 1877 году. Дважды получала награды в конкурсе «Школа года», а также получила звание «Школа века». Вошла в топ-100 лучших школ России.
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