Мэрия Уфы опровергла сообщения о закрытии школы №35 из-за санитарных требований

Администрация Уфы опровергла сообщения о закрытии МАОУ «Центр образования №35» (школа №35) из-за нарушения санитарных требований.

По данным мэрии, приостановлена деятельность двух кабинетов. Один из кабинетов начальных классов закрыли из-за недостаточной освещенности. В кабинете информатики был превышен «уровень звукового давления».

«Повторную проверку кабинетов №215 и 222 произведут после 23 апреля 2018 года, после чего учебный процесс в них будет возобновлен», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о приостановке деятельности всей школы из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.