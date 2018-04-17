Власти Удмуртии решили объединить две детские стоматологические поликлиники в Ижевске
Правительство Удмуртии приняло решение объединить две стоматологические поликлиники в Ижевске. Новая структура получит название «Детская клиническая стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения УР».
Согласно распоряжению, опубликованному на портале правительства Удмуртии, к детской клинической стоматологической поликлинике №2 присоединят детскую стоматологическую поликлинику №1.
Реорганизацию планируется провести в течение четырех месяцев.
Документ подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.ОбществоМедицинаВласть Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым