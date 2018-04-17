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Власти Удмуртии решили объединить две детские стоматологические поликлиники в Ижевске

09:59, 17.04.2018
Власти Удмуртии решили объединить две детские стоматологические поликлиники в Ижевске
Фото: google.nl/maps/скриншот

Правительство Удмуртии приняло решение объединить две стоматологические поликлиники в Ижевске. Новая структура получит название «Детская клиническая стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения УР».

Согласно распоряжению, опубликованному на портале правительства Удмуртии, к детской клинической стоматологической поликлинике №2 присоединят детскую стоматологическую поликлинику №1.

Реорганизацию планируется провести в течение четырех месяцев.

Документ подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

ОбществоМедицинаВласть Удмуртия
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